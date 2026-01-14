Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zigby, das Zebra

Zigby und der Sumpf

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Zigby und der Sumpf

Zigby und der SumpfJetzt kostenlos streamen

Zigby, das Zebra

Folge 20: Zigby und der Sumpf

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby entdeckt mit seinen beiden Freunden eine natürliche Rutsche, die mitten in einen flachen See voller warmem Wasser führt. Ein wunderbarer Platz! Allerdings liegt er ziemlich weit entfernt von den Orten, an denen sich die Bewohner unserer paradiesischen Insel für Gewöhnlich aufhalten. Besonders ungünstig aber ist, dass ein ziemlich übel riechender Sumpf den See von den Dschungelkindern trennt. Wer also im See baden will, der muss den Sumpf umgehen, oder aber er muss einen Holzsteg mitten über das unwegsame Gelände bauen. Bertie und Elefantenmädchen Elle erklären sich dazu sofort bereit. Ob der Holzsteg allerdings auch hält, das muss sich erst beweisen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zigby, das Zebra
Studio 100 Kids
Zigby, das Zebra

Zigby, das Zebra

Alle 1 Staffeln und Folgen