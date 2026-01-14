Zigby, das Zebra
Folge 20: Zigby und der Sumpf
Zigby entdeckt mit seinen beiden Freunden eine natürliche Rutsche, die mitten in einen flachen See voller warmem Wasser führt. Ein wunderbarer Platz! Allerdings liegt er ziemlich weit entfernt von den Orten, an denen sich die Bewohner unserer paradiesischen Insel für Gewöhnlich aufhalten. Besonders ungünstig aber ist, dass ein ziemlich übel riechender Sumpf den See von den Dschungelkindern trennt. Wer also im See baden will, der muss den Sumpf umgehen, oder aber er muss einen Holzsteg mitten über das unwegsame Gelände bauen. Bertie und Elefantenmädchen Elle erklären sich dazu sofort bereit. Ob der Holzsteg allerdings auch hält, das muss sich erst beweisen.
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