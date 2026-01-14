Zigbys SicherheitsschutzJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 12: Zigbys Sicherheitsschutz
Bertie, der Perlhuhnjunge, ist noch nie geflogen. Doch als er es mehr aus Zufall denn aus festem Vorsatz einmal tut, da holt er sich gleich eine Beule am Kopf. Zigby bastelt ihm deswegen einen Sicherheitshelm, der allerdings seine Tücken hat. Denn mit dem Ding auf dem Kopf sieht Bertie nur noch die Hälfte. Vor allem sieht er nicht immer, wo er sich hinbewegt. Genau das sorgt erneut für Beulen und blaue Flecken! Bertie ist so erschöpft, dass er sich nur noch in sein Nest legen und schlafen will. Bis – tja, bis der Fußball der Jungs auf einem Baum liegen bleibt und nur einer, der in der Lage ist zu fliegen, den Ball wieder herunterholen kann. Wie wäre es mit Bertie?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick