Zigby, das Zebra

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
Folge 7: Zigbys Fußball-Mannschaft

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zigby, Bertie und McMeer spielen gegen die drei Äffchen Fußball. Es geht um den großen Inselpokal. Doch als sich McMeer beim Spiel verletzt, steht Zigbys Mannschaft plötzlich mit einem Mann weniger da. Ausgerechnet Flamingomädchen Vicky möchte als Ersatzmann einspringen! Vicky hat bislang noch nie gegen einen Ball getreten, und das mit gutem Grund. Eigentlich ist ein Flamingo nämlich viel zu fein, um Fußball zu spielen. Für einen Flamingo ist der geeignete Sport eher, im Ballett zu tanzen. Wie aber wäre es, wenn sich Vicky wenigstens ins Tor stellen könnte? Vielleicht kann sie dort sogar alle ihre wunderbaren Ballettfiguren benutzen, um das Toreschießen der Affen zu verhindern!

