Zigby, das Zebra
Folge 2: Zigby ermittelt
Zara, die kleine Nichte unseres Helden Zigby, sucht am Strand vergeblich nach ihrer allerliebsten Puppe Poppy. Ist sie vielleicht von einem Dieb gestohlen worden? Zigby zögert nicht. Augenblicklich beschließt er, dass ein großer Detektiv den Fall überneh-men muss, einer, der schlau genug ist, verschwundene Dinge schnell wiederzufinden und das Verbrechen zu klären. Und wer könnte dieser Detektiv besser sein als er selbst? Also tut Zigby, was ein Detektiv tun muss: eine Belohnung ausschreiben, Spuren sichern, Zeugen befragen und eine Falle stellen für den Fall, dass der Dieb zum Strand zurückkehrt. Diese Falle sorgt am Ende dafür, dass der große Detektiv etwas entdeckt, womit er nicht gerechnet hat.
