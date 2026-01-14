Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Zigby ermittelt

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zara, die kleine Nichte unseres Helden Zigby, sucht am Strand vergeblich nach ihrer allerliebsten Puppe Poppy. Ist sie vielleicht von einem Dieb gestohlen worden? Zigby zögert nicht. Augenblicklich beschließt er, dass ein großer Detektiv den Fall überneh-men muss, einer, der schlau genug ist, verschwundene Dinge schnell wiederzufinden und das Verbrechen zu klären. Und wer könnte dieser Detektiv besser sein als er selbst? Also tut Zigby, was ein Detektiv tun muss: eine Belohnung ausschreiben, Spuren sichern, Zeugen befragen und eine Falle stellen für den Fall, dass der Dieb zum Strand zurückkehrt. Diese Falle sorgt am Ende dafür, dass der große Detektiv etwas entdeckt, womit er nicht gerechnet hat.

