Zigby, das Zebra
Folge 15: Zigby der Baumeister
Es regnet Bindfäden. Kein Wunder, dass bei diesem Wetter McMeers Wohnung von oben bis unten voll Wasser läuft. Zigby schlägt vor, die alte Wohnung nicht aus-zupumpen, sondern sich um eine komplett neue zu kümmern. McMeer ist begeistert. Allerdings taugt der hohle Stamm, den ihm Zigby zeigt, kein bisschen dazu, darin zu wohnen. Er rollt weg! Und das Zelt, das Zigby seinem Freund baut, taugt ebenfalls nichts. Es fliegt im Wind einfach davon. Also entschließt sich Zigby, die Sache mit größerem Nachdruck anzugehen: als Baumeister, der eine brillante Idee auftischen muss, um zu gewährleisten, dass McMeer endlich wieder ein Dach über den Kopf bekommt.
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