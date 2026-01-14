Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 22vom 14.01.2026
Zigbys Dinosaurierfieber

Folge 22: Zigbys Dinosaurierfieber

11 Min.Folge vom 14.01.2026

Zebramädchen Zara ist fasziniert von Dinosauriern. Da es aber leider keine lebenden Tiere mehr gibt, schlägt Zigby vor, nach alten Knochen zu graben. Und damit Zara auch wirklich fündig wird, vergräbt er alles mögliche in der Erde. Tatsächlich! Zara stößt darauf und hält, was sie findet, für wirkliche Überbleibsel der ausgestorbenen Dinosaurier. Plötzlich bricht auf der Insel ein wahres Grabungsfieber aus. Alle buddeln mit Schaufeln in der Erde und sind – wie Zara - ganz scharf darauf, weitere Reste der einstigen Urwelttiere zu entdecken. Das Ganze wird langsam unkon-trollierbar und Zigby muss sich überlegen, wie er all die Inselkinder von ihrem Dinofieber heilt.

