Zigby und die JumbiefruchtJetzt kostenlos streamen
Zigby, das Zebra
Folge 28: Zigby und die Jumbiefrucht
11 Min.Folge vom 14.01.2026
Es gibt eine Pflanze auf unserer tropischen Insel, die nur alle hundert Jahre einmal eine einzige Frucht trägt. Clem behauptet, dass diese Frucht ganz wunderbar schmeckt. Natürlich wollen alle Tierkinder, angefangen von Zigby bis hin zu dem kleinen Löwen Laurence, diesen außergewöhnlichen Geschmack probieren. Doch die Frucht ist klein, sie würde wahrscheinlich nicht für alle langen. Die Mannschaft der Blauen soll deswegen gegen die Mannschaft der Gelben spielen. Wer gewinnt, darf kosten! Ehrlich gesagt wäre es Zigby allerdings viel lieber, wenn alle zusammen eine Mannschaft aus Grünen bilden und gemeinsam kosten dürften.
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