Studio 100 International
Staffel 1
Folge 36
vom 14.01.2026
Folge 36: Zigbys Echo

11 Min.
Folge vom 14.01.2026

Ausgerechnet an McMeers Geburtstag fliegt Zigby ein sprechender Papagei zu. Er nennt ihn „Echo“. Als er ihm seinem Freund zeigt, glaubt dieser schon, es handele sich um ein tolles Geburtstagsgeschenk für ihn. Doch Zigby will den Papagei auf keinen Fall hergeben, und Mc Meer geht leer aus. Gerade deswegen geht ihm der Papagei nicht mehr aus dem Sinn. Als er im Wald einen anderen Papageien entdeckt, sieht er sich schon am Ziel seiner Wünsche. Er bemerkt nicht, dass dieser Papagei stumm ist und dass ihn die drei Äffchen an der Nase herumführen. Denn die drei Schlawiner quatschen aus ihrem Schlupfwinkel alles nach, was McMeer sagt, so dass der Eindruck entsteht, der Papagei könne so gut sprechen wie der von Zigby. Doch irgendwann muss so ein Schwindel natürlich auffallen – und genau das passiert! Allerdings mit überraschenden Folgen.

