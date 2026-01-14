Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
11 Min. Folge vom 14.01.2026

Laurence spielt mit Zara. Doch welches Spiel die beiden Kinder auch ausprobieren, immer verliert er. Während Laurence traurig wegrennt, hat Zigby eine Idee: Er möchte ein Spiel finden, in dem auch Laurence die Chance hat zu gewinnen. Mit Feuereifer sind Zigby und seine Freunde damit beschäftigt, alle möglichen Spiele zu veranstalten, doch nichts gelingt. Bei Hochspringen fällt Laurence sogar hin und tut sich weh. Er wird immer trauriger, und die ganze Situation wird immer auswegloser! Endlich hat Zigby die entscheidende Idee! Könnte er nicht ein Spiel entwickeln, in dem von vornherein ausschließlich Laurence gewinnt? Würde das nicht vielleicht helfen, dem kleinen Löwen endlich die Freude am spielen wiederzugeben?

