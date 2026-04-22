Mit Biscoff-Keksen
Japanese Cheesecake: Ein leckeres Skyr-Dessert
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Mit dem viralen Japanese Cheesecake kann sich jeder ein köstliches Dessert zaubern. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".
Rezept und Zubereitung für 2 bis 3 Personen
Wartezeit: über Nacht
Zutaten für den Japanese Cheesecake
3× Issey Skyr Vanille
2× Packungen Biscoff Kekse
Zubereitung des Japanese Cheesecake
Skyr in eine Schüssel oder ein Glas geben.
Die Biscoff-Kekse in den Skyr stecken oder schichten.
Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.
Am nächsten Morgen sind die Kekse weich und das Dessert hat eine cremige, käsekuchenartige Konsistenz.
Nach Belieben mit weiteren Keksen oder frischen Beeren garnieren und servieren.
Tipps von den Profis
Mindestens 8 Stunden im Kühlschrank lassen – über Nacht ist ideal.
In einem schönen Glas angerichtet macht dieses Dessert auch optisch etwas her.
Die passende Folge zum Rezept streamen:
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