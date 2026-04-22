Japanese Cheesecake: Ein leckeres Skyr-Dessert

Der virale Japanese Cheesecake ist nicht nur lecker, sondern auch flott zubereitet.

Mit dem viralen Japanese Cheesecake kann sich jeder ein köstliches Dessert zaubern. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Zubereitung des Japanese Cheesecake

Skyr in eine Schüssel oder ein Glas geben.

Die Biscoff-Kekse in den Skyr stecken oder schichten.

Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.

Am nächsten Morgen sind die Kekse weich und das Dessert hat eine cremige, käsekuchenartige Konsistenz.

Nach Belieben mit weiteren Keksen oder frischen Beeren garnieren und servieren.