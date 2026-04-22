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Mit Biscoff-Keksen

Japanese Cheesecake: Ein leckeres Skyr-Dessert

Veröffentlicht:

von C3 Newsroom

Der virale Japanese Cheesecake ist nicht nur lecker, sondern auch flott zubereitet.

Bild: Seven.One

Mit dem viralen Japanese Cheesecake kann sich jeder ein köstliches Dessert zaubern. Hier findest du das Rezept aus Staffel 4 von "Hype Kitchen".

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Rezept und Zubereitung für 2 bis 3 Personen

Wartezeit: über Nacht

Zutaten für den Japanese Cheesecake

  • 3× Issey Skyr Vanille

  • 2× Packungen Biscoff Kekse

Zubereitung des Japanese Cheesecake

Skyr in eine Schüssel oder ein Glas geben.

Die Biscoff-Kekse in den Skyr stecken oder schichten.

Mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.

Am nächsten Morgen sind die Kekse weich und das Dessert hat eine cremige, käsekuchenartige Konsistenz.

Nach Belieben mit weiteren Keksen oder frischen Beeren garnieren und servieren.

Tipps von den Profis

  • Mindestens 8 Stunden im Kühlschrank lassen – über Nacht ist ideal.

  • In einem schönen Glas angerichtet macht dieses Dessert auch optisch etwas her.

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Die passende Folge zum Rezept streamen:

Ganze Folge
Hype Kitchen

Dr. Pronto und 4 TikTok-Hypes

Verfügbar auf JoynFolge vom 10.05.2026 • 16 Min • Ab 6

Begleite Luca Ragnolini auf seiner kulinarischen Reise

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