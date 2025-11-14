Ihr Karriereweg
"SAT.1-Frühstücksfernsehen": Das ist über Digital-Expertin Marie-Therese Helmschmied bekannt
Aktualisiert:
Im TV präsentiert Marie die Rubriken "Netzhighlights" und "Auf einen Klick". Ansonsten moderiert die Digital-Expertin verschiedene exklusive Digitalformate für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen", die auf Joyn zu sehen sind.
Von Montag bis Freitag ab 05:30 Uhr und sonntags ab 09:00 Uhr
Biografischer Überblick
Marie-Therese Helmschmied wurde 1989 in Potsdam geboren. Sie studierte Publizistik, Geschichte und Lateinamerikastudien in Berlin und absolvierte ein Auslandssemester bei einem lokalen Fernsehsender in Kolumbien. Dort sammelte sie erste Erfahrungen als On Air Reporterin.
Zurück in Deutschland wechselte Marie nach vier Jahren harten News inklusive Volontariats beim Nachrichtensender N24 zum Frühstücksfernsehen und in den Online-Bereich. Seit 2017 ist sie jetzt Teil der FFS-Familie.
Marie-Therese Helmschmied wurde 1989 in Potsdam geboren. Sie studierte Publizistik, Geschichte und Lateinamerikastudien in Berlin und absolvierte ein Auslandssemester bei einem lokalen Fernsehsender in Kolumbien. Dort sammelte sie erste Erfahrungen als On Air Reporterin.
Zurück in Deutschland wechselte Marie nach vier Jahren harten News inklusive Volontariats beim Nachrichtensender N24 zum Frühstücksfernsehen und in den Online-Bereich. Seit 2017 ist sie jetzt Teil der FFS-Familie.
Hier produziert und hostet sie verschiedenste Digital-Formate, z.B. die Rubriken "In meiner Haut" und "Zwischen den Zeilen", präsentiert als On-Air-Reporterin die "Netzhighlights" und "Auf einen Klick" im TV und ist Leiterin der Online-Redaktion. Marie interessiert sich für Menschen und ihre Geschichten, außerdem redet sie gerne und viel. Dasselbe gilt für Essen – am besten Kuchen und Co..
Noch mehr zu den "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator:innen
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Mindset ist alles!
Matthias Schweighöfer im "SAT.1-Frühstücksfernsehen: Wie er der Midlife-Crisis trotzt
Nach der letzten Sendung
Benjamin Bieneck geht: Was die Ex-"Frühstücksfernsehen"-Stars heute machen
"Ich will das nicht"
Benjamin "Benji" Bieneck steigt aus: So reagieren die "Frühstücksfernsehen"-Kollegen
Hintergründe zum temporären Umzug
Bereut "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau den Umzug nach Ibiza?
Sei live dabei!
Vorschau: Das sind die Gäste beim "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November
Alle Styles
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute