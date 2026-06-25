Gemeinsamer Urlaub? Nach "Let's Dance"-Finale: Neue Liebesgerüchte um Joel Mattli und Malika Dzumaev Veröffentlicht: 25.06.2026 • 11:48 Uhr von C3 Newsroom Joel Mattli und Malika Dzumaev wurde gemeinsam auf Fuerteventura gesichtet. Bild: IMAGO / Future Image

Die Tanzschuhe stehen zwar längst wieder im Schrank, doch Joel Mattli und Malika Dzumaev sorgen auch Wochen nach dem Finale von "Let's Dance" weiterhin für Schlagzeilen, denn: Die beiden wurden gemeinsam auf Fuerteventura gesichtet! Was das wohl über ihren Beziehungsstatus aussagt?

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Mit einer Instagram-Story bringt Joel Mattli die Gerüchteküche erneut zum Brodeln: Der ehemalige "Let's Dance"-Kandidat meldete sich aus seinem Urlaub auf Fuerteventura und spricht zunächst von einem willkommenen Tapetenwechsel. Doch dann schwenkt die Kamera plötzlich zur Seite - direkt auf Malika Dzumaev! "Was machst denn du hier?", fragt Joel die Profitänzerin lachend, während beide gemeinsam über den Strand spazieren. Malika reagiert mit einem breiten Grinsen. Der kurze Clip genügte, um bei vielen Fans sofort neue Spekulationen auszulösen.

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Joel und Malika: Fans hoffen auf mehr als Freundschaft Schon während der Tanzshow gehörten Joel Mattli und Malika Dzumaev zu den beliebtesten Paaren der Staffel. Ihre harmonische Chemie auf dem Parkett ließ zahlreiche Zuschauer:innen vermuten, dass sich zwischen den beiden auch privat etwas entwickeln könnte. Offiziell haben weder Joel noch Malika jemals bestätigt, dass sie ein Paar sind. Stattdessen betonen beide regelmäßig ihre enge Freundschaft. Dennoch sorgen gemeinsame Auftritte immer wieder für neue Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

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Deshalb sind Joel und Malika zusammen im Urlaub Ganz privat ist die Reise auf die Kanaren allerdings nicht. Joel Mattli und Malika Dzumaev stehen auf Fuerteventura auch gemeinsam auf der Tanzfläche. Im Club Aldiana geben sie Tanzworkshops für Urlaubsgäste und bringen den Teilnehmer:innen unter anderem Cha-Cha-Cha näher. Malika kündigte in einer ihrer Instagram-Storys an, dass "natürlich wieder getanzt" werde. Gleichzeitig griff sie den Spitznamen auf, den Fans dem Duo längst gegeben haben: "Team Joelika". Unter diesem Namen wird das Tanzpaar seit ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Zeit in den sozialen Medien gefeiert. Mit dabei ist außerdem Profitänzerin Mariia Maksina, die ebenfalls Tanzkurse auf der Kanareninsel anbietet.

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