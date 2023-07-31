Feli on Tour: Deutschlands größte TortenmesseJetzt kostenlos streamen
Folge vom 31.07.2023: Feli on Tour: Deutschlands größte Tortenmesse
42 Min.Folge vom 31.07.2023Ab 12
Der "Cake & Bake" ist ein großer Tortenwettbewerb in Dortmund. Gebäck, Kuchendeko, Schokolade und Neuheiten rund ums süße Backwerk sind dort zu finden. Felicitas Then spürt für "Abenteuer Leben" die ultimativen Back-Ideen und Trends 2023 auf. Und: Top X Verrückteste Casemodder der Welt 2023 / GoG Schnitzel Lasagne