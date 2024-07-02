Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.07.2024: Verrückte Pizza Wien
In Wien – der Heimat des Schnitzels und der Sachertorte – wird die Pizza neu erfunden! Wir stellen die Wiener Pizza-Revolution vor - verrückte Neukreationen aus der Donaumetropole! Das reicht, um Neapel Konkurrenz zu machen! Wien wird zur neuen Stadt der Pizza, mit trendigen Shooting-Stars am Pizzahimmel – sie erfinden die Pizza völlig neu und anders! Mit farbigen Saucen, süßem oder schrägem Belag, gefüllt, extra knusprig und frittiert oder leicht wie eine Feder!