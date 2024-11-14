Toast-Hacks im Test: Profikoch Achim wagt das knusprige Experiment!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.11.2024: Toast-Hacks im Test: Profikoch Achim wagt das knusprige Experiment!
20 Min.
Goldbraun und warm mit Marmelade zum Frühstück. Oder als Sandwich mit Schinken und Käse. So kennen wir Toast alle. Doch wie geht Toast auf asiatisch? Oder wie kann man 15 oder 20 Scheiben auf einmal knusprig braun kriegen? Profikoch Achim Müller aus Berlin wusste es bis dato auch nicht! Deshalb ist es an der Zeit das mal alles auszuprobieren und so testet er wieder ungewöhnliche Hacks aus dem Netz. Wie immer nach dem Motto: Top oder Flop??