Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die top Apfelgerichte

Kabel EinsFolge vom 28.06.2024
Die top Apfelgerichte

Die top ApfelgerichteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 28.06.2024: Die top Apfelgerichte

42 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12

Unser beliebtestes Obst ist der Apfel. Das gilt auch für Sternekoch Simon Lang (Hotel Maximilians). Zusammen mit seinem Barchef Markus Vennemann zaubert er sieben Gerichte zum Nachmachen. Von der eiskalten Granita, süßen Knödeln, heißem Chutney, fluffigem Püree, einem erfrischenden Ceviche bis hin zu einem passenden Cocktail – Alles aus Apfel. Wie das geht, verrät Sternekoch Simon Lang nur bei Abenteuer Leben.

Alle verfügbaren Folgen