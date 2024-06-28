Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.06.2024: Die top Apfelgerichte
42 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12
Unser beliebtestes Obst ist der Apfel. Das gilt auch für Sternekoch Simon Lang (Hotel Maximilians). Zusammen mit seinem Barchef Markus Vennemann zaubert er sieben Gerichte zum Nachmachen. Von der eiskalten Granita, süßen Knödeln, heißem Chutney, fluffigem Püree, einem erfrischenden Ceviche bis hin zu einem passenden Cocktail – Alles aus Apfel. Wie das geht, verrät Sternekoch Simon Lang nur bei Abenteuer Leben.