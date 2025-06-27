Mystery-Pakete in Essen: Glück oder Pech?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.06.2025: Mystery-Pakete in Essen: Glück oder Pech?
42 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
In der Rathausgalerie Essen sorgte ein Pop-up-Store für Neugier und Nervenkitzel: Verlorene Pakete werden dort blind verkauft – niemand weiß, was drin ist. Von Technik bis Deko ist alles möglich. Die Idee stammt vom Franzosen Alexis, der mit seinem Konzept europaweit unterwegs ist. Wer Glück hat, findet für wenig Geld echte Schnäppchen – wer Pech hat, kauft einen Schuhtrockner. Spaßfaktor ist garantiert.