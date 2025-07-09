Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 09.07.2025

Genießen wie Gott auf Mallorca – etwas Besseres kann es für unsere Tester Achim und Henry kaum geben. Schon zum 9. Mal machen sie sich auf den Weg, um im Auftrag des guten Geschmacks Köstliches zu entdecken. Dabei geht ihnen das Herz auf. Deftige Schnitzel wechseln sich ab mit herzhaften Fischgerichten, zarte Wachteln verzaubern ihren Gaumen ebenso wie fluffig süße Desserts. Am Ende nehmen sie schweren Herzens Abschied.

