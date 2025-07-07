radition trifft Technik: Schmiedekunst bei Mirko Günther in Limbach-OberfrohnaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
43 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
In Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz führt Mirko Günther eine historische Schmiede mit 100 Jahre alten Industrie-Hammer-Maschinen. Seit über 30 Jahren schmiedet der Metallgestalter mit Leidenschaft und zeigt uns, wie er klassische Techniken aus dem Mittelalter mit modernen Maschinen kombiniert. Dabei fertigt er einen Gebrauchsgegenstand, dessen Form wir erst am Ende erfahren.