Folge vom 11.07.2025: Phu Quoc: Inseltraum zwischen Strand, Wahnsinn & Abenteuer
Weiße Strände, türkisblaues Meer – und mittendrin: wahnsinnige Freizeitparks, Seilbahnen über dem Meer, Wasserparks im Dschungel und Märkte voller Tradition. Auf Phu Quoc prallen Idylle und Adrenalin aufeinander. Reporter Nick und Tobi stürzen sich in das volle Abenteuer – zwischen Venedig-Nachbau, Räucheraal und frischem Kokoswein. Diese Insel ist alles nur nicht langweilig!