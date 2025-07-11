Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 11.07.2025
42 Min.Folge vom 11.07.2025Ab 12

Weiße Strände, türkisblaues Meer – und mittendrin: wahnsinnige Freizeitparks, Seilbahnen über dem Meer, Wasserparks im Dschungel und Märkte voller Tradition. Auf Phu Quoc prallen Idylle und Adrenalin aufeinander. Reporter Nick und Tobi stürzen sich in das volle Abenteuer – zwischen Venedig-Nachbau, Räucheraal und frischem Kokoswein. Diese Insel ist alles nur nicht langweilig!

