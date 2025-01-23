Kaugummiautomaten - gibt´s die noch?Jetzt kostenlos streamen
Wer seine Kindheit in den 70er oder 80er Jahren verbracht hat, der kam damals kaum an ihnen vorbei: Kaugummiautomaten waren überall und sehr beliebt bei den Kids. Und auch wenn man sie heute nicht mehr an jeder Straßenecke sieht - die kultigen Geräte gibt´s noch immer. Unser Retro-Experte Marc Bosch hat einen Aufsteller getroffen, der allein mehr als 15.000 dieser Automaten betreibt. Von ihm will Marc wissen, was die Faszination dieser mit einfachster Mechanik ausgestatteten Geräte ausmacht.