10 Zutaten, kein Rezept – Mario Laabs kocht sich durch Kroatien!
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.10.2025: 10 Zutaten, kein Rezept – Mario Laabs kocht sich durch Kroatien!
43 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Profikoch Mario Laabs stellt sich erneut der Herausforderung: 10 Zutaten, kein Rezept! Dieses Mal führt ihn die Challenge auf den Balkan, genauer gesagt nach Kroatien. Dort erwartet ihn Mila aus Hamburg, die ihm zehn Zutaten aus dem Supermarkt ihres Vaters zusammengestellt hat. Was zaubert Mario daraus – und schmeckt das Ergebnis wirklich typisch kroatisch? Ein kulinarisches Abenteuer mit Überraschungspotenzial!