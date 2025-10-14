Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Unter Timos Kommando: Nick vs. die Gourmet-Challenge

Kabel EinsFolge vom 14.10.2025
Unter Timos Kommando: Nick vs. die Gourmet-Challenge

Unter Timos Kommando: Nick vs. die Gourmet-ChallengeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.10.2025: Unter Timos Kommando: Nick vs. die Gourmet-Challenge

42 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Koch-Laie Nick steht unter Timos verbaler Anleitung vor der ultimativen Herausforderung: In wenigen Minuten soll er ein schmackhaftes Gourmet-Gericht zubereiten. Eingreifen oder abschmecken ist verboten. Kann Nick die Nerven behalten und Timos Anweisungen meistern, oder kippt die Situation ins Chaos? Spannung, Humor und kulinarische Überraschungen treffen in diesem einzigartigen Kochduell aufeinander.

