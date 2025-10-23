Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Knallendes Eis? Neuseelands süßestes Geheimnis

Kabel EinsFolge vom 23.10.2025
Knallendes Eis? Neuseelands süßestes Geheimnis

Knallendes Eis? Neuseelands süßestes GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.10.2025: Knallendes Eis? Neuseelands süßestes Geheimnis

42 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Neuseeland liebt Eis, besonders eine Sorte: Hokey Pokey. Was auf den ersten Blick wie Vanille aussieht, überrascht mit einem explosiven Extra. Diese Reportage geht dem süßen Phänomen auf den Grund: vom Ursprung der Sorte über ungewöhnliche Zutaten bis hin zu den spektakulärsten Varianten, die weltweit für Aufsehen sorgen. Ein spannender Blick auf die vielleicht ungewöhnlichste Eissorte der Welt und was sie so besonders macht.

Alle verfügbaren Folgen