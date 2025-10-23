Knallendes Eis? Neuseelands süßestes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.10.2025: Knallendes Eis? Neuseelands süßestes Geheimnis
42 Min. Ab 12
Neuseeland liebt Eis, besonders eine Sorte: Hokey Pokey. Was auf den ersten Blick wie Vanille aussieht, überrascht mit einem explosiven Extra. Diese Reportage geht dem süßen Phänomen auf den Grund: vom Ursprung der Sorte über ungewöhnliche Zutaten bis hin zu den spektakulärsten Varianten, die weltweit für Aufsehen sorgen. Ein spannender Blick auf die vielleicht ungewöhnlichste Eissorte der Welt und was sie so besonders macht.