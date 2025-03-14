Reykjavik: Kulinarisches Abenteuer in der nördlichsten Hauptstadt der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.03.2025: Reykjavik: Kulinarisches Abenteuer in der nördlichsten Hauptstadt der Welt
43 Min. Ab 12
Islands Hauptstadt Reykjavik ist die am nördlichsten gelegene Hauptstadt der Welt. Sie ist lebendig, kreativ und ihre Menschen sind freundlich und entspannt. Reykjavik ist aber nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch für den Gaumen. Bäckermeister und Worldbaker Axel Schmitt geht mit Hekla und Stefania von der isländischen Bäckernationalmannschaft auf Foodtour.