Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Reykjavik: Kulinarisches Abenteuer in der nördlichsten Hauptstadt der Welt

Kabel EinsFolge vom 14.03.2025
Reykjavik: Kulinarisches Abenteuer in der nördlichsten Hauptstadt der Welt

Reykjavik: Kulinarisches Abenteuer in der nördlichsten Hauptstadt der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.03.2025: Reykjavik: Kulinarisches Abenteuer in der nördlichsten Hauptstadt der Welt

43 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Islands Hauptstadt Reykjavik ist die am nördlichsten gelegene Hauptstadt der Welt. Sie ist lebendig, kreativ und ihre Menschen sind freundlich und entspannt. Reykjavik ist aber nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch für den Gaumen. Bäckermeister und Worldbaker Axel Schmitt geht mit Hekla und Stefania von der isländischen Bäckernationalmannschaft auf Foodtour.

Alle verfügbaren Folgen