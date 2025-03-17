Schnäppchen oder Risiko? Daniel Güldner prüft Rabatte von abgelaufenen ProduktenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.03.2025: Schnäppchen oder Risiko? Daniel Güldner prüft Rabatte von abgelaufenen Produkten
42 Min. Ab 12
Abgelaufene Wurst, Halloween-Brause, kaputte Kekse oder Weihnachtsartikel, die sich nicht verkauft haben. Und das alles viel, viel günstiger als der Normalpreis. Einige Onlineshops haben sich auf so etwas spezialisiert. Aber was kriegt man für weniger Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Check.