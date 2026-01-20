Profi-Koch testet: Kuriose Internet-RezepteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.01.2026: Profi-Koch testet: Kuriose Internet-Rezepte
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Fernsehkoch Dirk Hoffmann probiert zwei völlig verrückte Gerichte aus dem Internet: Ein Auflauf mit Käse, Ananas und Keksen sowie ein Eis mit Zwiebel, Knoblauch und Chilis. Mit Profi-Tipps und Spartricks zeigt der Koch, wie man die ungewöhnlichen Rezepte zubereitet. Aber können die kuriosen Kreationen die Jury überzeugen?