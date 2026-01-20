Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 20.01.2026
42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Fernsehkoch Dirk Hoffmann probiert zwei völlig verrückte Gerichte aus dem Internet: Ein Auflauf mit Käse, Ananas und Keksen sowie ein Eis mit Zwiebel, Knoblauch und Chilis. Mit Profi-Tipps und Spartricks zeigt der Koch, wie man die ungewöhnlichen Rezepte zubereitet. Aber können die kuriosen Kreationen die Jury überzeugen?

