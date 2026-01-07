Jugend am Herd: Schaffen sie Knödel & Boulette?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.01.2026: Jugend am Herd: Schaffen sie Knödel & Boulette?
42 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Profikoch Achim Müller fordert in einer neuen Folge von „Jugend kann nicht kochen“ drei junge Frauen heraus. Sie sollen Serviettenknödel mit Rahmschwammerl zubereiten und eine leckere Boulette braten. Für 50 Euro Preisgeld strengen sie sich richtig an! Können sie Achim überzeugen? Außerdem zeigt er, wie das Gericht perfekt auch Zuhause gelingt.