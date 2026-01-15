Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 15.01.2026
43 Min.
Ab 12

Gebrauchtwagen verkaufen? Aber bitte nicht zum Spottpreis! Smart-Repair-Profi Markus zeigt, wie man ein Auto vor dem Gang zum Händler gezielt aufwertet. Mit kleinem Budget und smarten Handgriffen lässt sich oft mehr herausholen, als man denkt. Doch was lohnt sich wirklich und wovon sollte man die Finger lassen? Lackschäden, Risse im Ledersitz, Schrammen an den Felgen: Der Profi zeigt, wo sich Reparieren auszahlt und wo nicht.

