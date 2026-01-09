Zwischen Tacos und Mariachi: Achim Müller erlebt Mexiko CityJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.01.2026: Zwischen Tacos und Mariachi: Achim Müller erlebt Mexiko City
43 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Zum ersten Mal reist Meisterkoch Achim Müller nach Mexiko City – und ist sofort begeistert. Zwischen Mariachi-Klängen, farbenfrohen Märkten und quirligem Großstadtleben taucht er tief in die Metropole ein. Gemeinsam mit Food-Journalistin Natalia erkundet er den riesigen Central de Abasto, probiert außergewöhnliches Streetfood, besucht Partyboote in Xochimilco und erlebt das pulsierende Nachtleben im Szeneviertel Roma. Eine Reise voller Geschmack, Farben und Emotionen.