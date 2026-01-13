Mehl, Schweiß und Krone: Deutsche Meisterschaft der BäckerjugendJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.01.2026: Mehl, Schweiß und Krone: Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend
42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Brot, Brötchen, Plundergebäck oder kunstvolle Torten – für Nachwuchs-Bäcker geht es bei der Deutschen Meisterschaft in Olpe um die Krone. Die besten Talente aus ganz Deutschland treten an, darunter auch Jonah Rosentreter aus Nordrhein-Westfalen. Wer zeigt Kreativität, Technik und Geschmack und sichert sich den Titel des Deutschen Meisters?