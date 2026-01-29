Kassler, Klöße & Co.: Schaffen Jugendliche die Challenge?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.01.2026: Kassler, Klöße & Co.: Schaffen Jugendliche die Challenge?
Fernsehkoch Achim Müller ist überzeugt: Jugendliche können nicht mehr richtig kochen! Drei junge Menschen wollen ihm das Gegenteil beweisen und stellen sich einer anspruchsvollen Challenge. Auf dem Speiseplan stehen Kasslerbraten, grüne Klöße, Sauerkraut und eine leckere Soße. Schnell zeigt sich, dass die Aufgabe schwieriger ist als gedacht, und die Jugendlichen geraten ordentlich ins Schwitzen. Außerdem: Der Profikoch zeigt, wie man das Gericht lecker und einfach Zuhause nachkochen kann.