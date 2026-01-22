Fitnessstudio-Knigge: Regeln, Rechte und No-GosJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.01.2026: Fitnessstudio-Knigge: Regeln, Rechte und No-Gos
42 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Ungefragt den Personal-Trainer spielen, Gewichte horten, Fremde filmen – im Fitnessstudio gibt es viele Dinge, die extrem nerven. Aber was ist erlaubt und was ist tabu? Außerdem werden die wichtigsten Punkte rund um Vertrag, Probetraining, Haftung bei Unfällen, Sonderkündigungsrecht und Diebstahl im Studio geklärt – damit das Training reibungslos läuft und weiterhin richtig Spaß macht!