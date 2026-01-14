Imbisscheck Wien: Achim & Henry entdecken Klassiker und neue TrendsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 14.01.2026: Imbisscheck Wien: Achim & Henry entdecken Klassiker und neue Trends
42 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Wien gilt als kulinarische Metropole – und genau das nehmen Achim und Henry auf ihrer Tour unter die Lupe. Vom traditionsreichen Caféhaus und Beisl mit über 100 Jahren Geschichte bis hin zu moderner Fusionsküche und vegetarischen Neuheiten schauen sie Köchinnen und Köchen über die Schulter. Entscheidend ist für die Tester vor allem eines: die Leidenschaft, mit der gekocht und serviert wird.