Wildnis oder Gefängnis: Wo schläft es sich verrückter?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.06.2026: Wildnis oder Gefängnis: Wo schläft es sich verrückter?
34 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Kängurus vorm Bett oder Gänsehaut hinter Gittern: Reporter Daniel testet zwei der ungewöhnlichsten Übernachtungen Australiens. In Esperance, Western Australia, schläft Reporter Daniel in einem luxuriösen Tiny House mitten in der Wildnis. Panoramafenster, Outdoor-Badewanne – und direkt vor der Tür grasen Kängurus und Emus. Dann der komplette Kontrast: eine Nacht im ehemaligen Fremantle Prison – inklusive Tour durch alte Zellen. Wildnis oder Gefängnis – welche Übernachtung ist wirklich verrückter?