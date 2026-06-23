Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.06.2026: BBQ bis zum Limit
43 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Monster-Burger, Fleischberge, virale Clips: Third Wave BBQ inszeniert sich als lautestes BBQ Australiens – mit klaren Expansionsplänen. Im Fokus: eine extreme Food-Challenge. Eine komplette BBQ-Platte in nur 20 Minuten. US-Amerikaner Michael, BBQ-Fan und Experte, macht den Härtetest: Schafft er das – oder geht er hier baden? Doch hinter der Inszenierung steckt Handwerk: Tage lange Vorbereitung, Low-and-Slow-Garen, präzise Technik. Die entscheidende Frage: Überzeugt am Ende auch der Geschmack?