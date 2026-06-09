Mexiko auf dem Teller – Felis FoodcheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.06.2026: Mexiko auf dem Teller – Felis Foodcheck
33 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Feli ist mal wieder unterwegs für ihren Foodcheck. Diesmal in der Hauptstadt von Mexiko, um die kulinarischen Geheimnisse der mexikanischen Küche zu lüften: Leckeres typisches Frühstück, die besten Tacos der Stadt, ein herzhaftes Dessert und der perfekte Sundowner. Dabei lernt sie auch eine ganz besondere Art von Maiskolben kennen. Begleitet wird sie von einer echten Insiderin und gleichzeitig alten Bekannten, die ihr dabei hilft, die coolsten und leckersten Foodspots der Stadt zu entdecken.