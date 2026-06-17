Süße Innovationen: Top oder Flop?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.06.2026: Süße Innovationen: Top oder Flop?
43 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Hitzeresistente Schokolade, vietnamesische Fermentationskunst als Snack, Proteinwasser oder ein preisgekrönter Kreatin-Gummiriegel – die Süßwarenbranche erfindet sich immer wieder neu. Unser Experte Semi Hassine testet die spannendsten Innovationen auf der größten Süßwarenmesse in Köln. Was ist Top und was ist Flop? Dabei entdeckt er sogar einen Lolli, der Musik abspielen soll – funktioniert das wirklich? Außerdem zeigt sich, welche Trends das Naschen der Zukunft prägen könnten.