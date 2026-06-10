Thai Curry in 10 Minuten – Kochen ohne PauseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.06.2026: Thai Curry in 10 Minuten – Kochen ohne Pause
43 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Spitzenkoch Alex Högner stellt sich einer besonders leckeren Herausforderung: Thai Curry in nur zehn Minuten! 10 Minuten. 6 Kameras. 1 Herd – und keine Sekunde zum Durchatmen! Alex Högner stellt sich der ultimativen Echtzeitkochen-Challenge und zaubert ein frisches Thai Curry komplett ohne Tüten, Pulver oder Fertigtricks. Schafft es der Profi, Schärfe, Frische und Perfektion rechtzeitig auf den Teller zu bringen? Zwischen Kokosmilch, Chili und Hochspannung wird die Küche zur Adrenalinzone.