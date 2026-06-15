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Abenteuer Leben täglich

Leichter, frischer, besser: Semi Hassines Kantinen-Makeover

Kabel EinsFolge vom 15.06.2026
Leichter, frischer, besser: Semi Hassines Kantinen-Makeover

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.06.2026: Leichter, frischer, besser: Semi Hassines Kantinen-Makeover

31 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Rund 16 Millionen Menschen essen täglich in deutschen Kantinen und Mensen. Auf den Tabletts landen dabei meist die ewigen Klassiker: Spaghetti, Cordon Bleu, Schnitzel. Schnell bestellt, schnell gegessen – und oft gefolgt vom obligatorischen Mittagstief. Doch geht da nicht mehr? Chefkoch Semi Hassine zeigt, wie Kantinenklassiker ein echtes Upgrade bekommen. Gemeinsam mit den Testerinnen Lana und Giulia bringt er frischen Wind in die Großküche – mit weniger Fett und einer Extraportion Raffinesse.

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