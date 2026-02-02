Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 02.02.2026
Folge vom 02.02.2026: Achim Müller testet Küchen-Gadgets: Cleverer Helfer oder unnötiger Küchenkram?

43 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Achim Müller testet Küchengadgets, ohne zu wissen, wofür sie gut sind. Klein, unscheinbar und angeblich genial: ein cleverer Orangenschäler, ein "Spül-Caddy" gegen müffelnde Schwämme und ein flexibles Nudelsieb für entspannteres Kochen. Doch was taugen sie wirklich und welches Gadget macht selbst den Fernsehkoch sprachlos?

