Abschuss frei: Der fliegende WeihnachtsbaumJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 05.02.2026: Abschuss frei: Der fliegende Weihnachtsbaum
43 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Landmaschinentechniker Harald Seipp aus Hessen ist der Erfinder einer weltweit wohl einzigartigen Konstruktion: der Weihnachtsbaumkanone. Einmal im Jahr verwandelt er seine Werkstatt in ein Testgelände und lässt mit einer rund 800 Kilo schweren Kanone Tannenbäume übers Feld fliegen. Während das ganze Dorf mit fiebert, schleudert eine kontrollierte Gasexplosion den Baum mit Hilfe eines Gymnastikballs aus dem Rohr. Schafft Harald es seinen eigenen Rekord zu knacken und 100 Meter weit zu schießen?