Verkaufen per Livestream: TikTok als Marktplatz
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.02.2026: Verkaufen per Livestream: TikTok als Marktplatz
43 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Totti gehört zur neuen Generation von Schnäppchenjägern. Kleidung, Elektronik, Dekoration für das Zuhause oder Spielzeug für Kinder verkauft er ausschließlich im Internet – und zwar über Livestreams auf TikTok. Das Prinzip erinnert an klassisches Teleshopping aus dem Fernsehen, nur moderner und interaktiver. Seiner Meinung nach ist diese Art des Verkaufens sogar deutlich besser. Ein genauer Blick zeigt, wie der Verkauf über TikTok abläuft und welche Mechanismen dahinterstehen.