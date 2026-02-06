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Abenteuer Leben täglich

Die Jungfernfahrt der Superhelden

Kabel EinsFolge vom 06.02.2026
Die Jungfernfahrt der Superhelden

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.02.2026: Die Jungfernfahrt der Superhelden

43 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

"Abenteuer Leben"- Moderator Tommy und Influencerin Coco begeben sich auf eine aufregende Jungfernfahrt der "Destiny", dem neuesten Disney-Kreuzfahrtschiff. In der Karibik tauchen sie drei Tage lang in die Welt der Superhelden ein und stellen sich spannenden Herausforderungen: Wer ist der bessere Pirat? Wer meistert die längste Wasserrutsche der Weltmeere? Und wer faltet die coolsten Handtuch-Tiere? Auf humorvolle und abenteuerliche Weise erkunden sie das Hightech-Schiff.

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