Wenig Zutaten – Maximaler Genuss: Profikoch zeigt wie es geht
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.02.2026: Wenig Zutaten – Maximaler Genuss: Profikoch zeigt wie es geht
Folge vom 03.02.2026
Wenn es schnell gehen soll, aber trotzdem lecker sein muss: Profikoch Christian Henze zeigt, wie einfach Kochen sein kann. Mit nur fünf Zutaten entstehen fix geniale Gerichte. Von Salsiccia-Pfanne mit Spargel und Kartoffeln über Rinderfilet mit Ebly, Feige und Gorgonzola bis zu Halloumi Asia-Style und saftigen Hähnchen-Nuggets. Wenig Aufwand, voller Geschmack und alltagstaugliche Rezepte, die garantiert gelingen.