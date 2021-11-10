Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Bomben auf der A61 - Polizei Mainz

Folge vom 10.11.2021: Thema u. a.: Bomben auf der A61 - Polizei Mainz

Folge vom 10.11.2021

An der A61 auf Höhe Alzey führt die Verkehrsdirektion Mainz Lkw-Kontrollen durch. Die Polizisten Jelle und Stefan halten einen Bombentransport der Bundeswehr an. Für die explosive Ladung gelten besonders strenge Transportauflagen - hier schauen die Beamten ganz genau hin. Und: Abschlepper Marcel Kurszynski hat diesmal einen ganz besonderen Einsatz: Ein Krankenwagen hat eine Panne und kommt nicht mehr von der Stelle.

