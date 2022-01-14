Thema u. a.: Wegen Diebstahls gesucht - Reisebuskontrolle Polizei Neu-UlmJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.01.2022: Thema u. a.: Wegen Diebstahls gesucht - Reisebuskontrolle Polizei Neu-Ulm
60 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12
Die Polizisten Domenic und Marco gehören zur Fahndungs- und Kontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm. Auf einem Autobahnparkplatz bei Leipheim überprüfen sie gemeinsam mit Kollegen Fernbusse. Direkt im ersten Bus landen die beiden zwei Fahndungstreffer. Und: Michael und seine Kollegen vom Technischen Hilfswerk Freising unterstützen heute die Verkehrspolizei bei einem Auffahrunfall am Kreuz Neufahrn. Auf der Abfahrtsspur sind Betriebsmittel ausgelaufen.