Thema u. a.: Handysünder und Drogenverdacht
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

61 Min.Ab 12
An einer stark befahrenen Straße führen Nadine und Erkan von der Verfügungseinheit der Polizei Delmenhorst eine Verkehrskontrolle durch. Dabei geht ihnen ein Fahrer, der im Verdacht steht unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, ins Netz. Ein Urintest soll Klarheit bringen. Und: In Herne jagen Guido und Stefan dreiste Müllsünder. Unterwegs sind die Abfallfahnder im Auftrag der städtischen Entsorgungsbetriebe. Entdecken sie eine wilde Müllkippe, fahnden sie nach dem Verursacher.