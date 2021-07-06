Thema u. a.: Auf den Spuren des Schimmels - Schimmeljäger BögeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.07.2021: Thema u. a.: Auf den Spuren des Schimmels - Schimmeljäger Böge
61 Min.Folge vom 06.07.2021Ab 12
Wenn der Diplom-Ingenieur Klaus-Peter Böge mit seinem Schimmelspürhund zum Einsatz fährt, dann ist die Wohnsituation der Mieter und Betroffenen meist katastrophal. Was erwartet ihn heute? Und: Bei einer Kontrolle auf der A864 in Baden-Württemberg ziehen die Polizisten Bruno und Michael Raser aus dem Verkehr. Neben zahlreichen Temposündern gehen den beiden auch Fahrzeuge mit gefährlichen Mängeln ins Netz.