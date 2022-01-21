Thema u. a.: Abschlepperin MarcellaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.01.2022: Thema u. a.: Abschlepperin Marcella
61 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12
Marcella arbeitet seit zwei Jahren als Abschlepperin. Im Raum Osnabrück ist sie nahezu täglich im Einsatz. Heute ist sie zu einem kaputten Opel unterwegs, den sie zur nächsten Fachwerkstatt bringen soll. Und: Ein verdächtiger Transporter mit verdunkelten Scheiben wird von den Polizisten angehalten. Und ihr Verdacht verhärtet sich: Im Auto werden Substanzen gefunden, bei denen es sich um Kokain handeln könnte. Wie geht es für die Schmuggler aus?